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«Я уже не тот». Эртель назвал две истории, которые повредили его репутации

«Я уже не тот». Эртель назвал две истории, которые повредили его репутации
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Разыгрывающий Томас Эртель рассказал об ошибках, которые повредили его имиджу. Француз вспомнил случившийся в конце декабря 2020 года инцидент, когда после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» «Барселона», за которую он тогда выступал, оставила его в Стамбуле, не позволив ему сесть в самолёт команды и вернуться в Испанию.

Клуб решил наказать Эртеля, поскольку почувствовал себя обманутым — считалось, что Эртель за спиной команды хотел заключить контракт с «Реалом». А также рассказал, как пошёл на вечеринку накануне матча его новой команды «Реал» с «Панатинаикосом».

«Думаю, эти две истории в Барселоне и Мадриде сильно повредили моей репутации. Я уже не тот парень. Я уже не тот игрок. Но мы всегда учимся на своих ошибках. Я никогда не повторю того же, что сделал, когда был игроком «Реала». Люди думают обо мне как о каком-то нарушителе, но я не считаю себя плохим человеком. Эти две оплошности повлияли на заключительную часть моей спортивной карьеры», — приводит слова Эртеля Eurohoops.

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