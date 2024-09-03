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Аренас на конкретном примере с ОИ-2024 объяснил, почему в НБА играть очень сложно

Аренас на конкретном примере с ОИ-2024 объяснил, почему в НБА играть очень сложно
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас высказался о высоком уровне НБА, обратив внимание на выступление ролевых игроков на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В качестве примера Аренас упомянул австралийского разыгрывающего Патрика Миллза.

«Посмотрите на игру Пэтти Миллза. Она даёт прекрасное представление о том, скольким ему приходится жертвовать, чтобы вписаться в команду НБА. Его выступление показало, что он действительно талантлив и когда он выступал за сборную Австралии, никто не мог его остановить. В НБА он играет по четыре минуты за игру. Затем отправляется на Олимпийские игры и набирает по 20 очков. Это даёт понять, что в НБА очень непросто», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

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