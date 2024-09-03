Ксэвьер Ратэн-Мэйс будет играть в «Реале» под тем же номером, что и в «Енисее»

Атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс будет выступать в мадридском «Реале» под восьмым номером. Ранее под тем же номером он играл за красноярский «Енисей» в прошлом сезоне.

Фото: https://basket-enisey.ru

Фото: https://www.realmadrid.com/

Напомним, канадец присоединился к «Енисею» летом 2023 года. Ксэвьер стал самым результативным игроком минувшего сезона Единой лиги ВТБ. Кроме того, он получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги. О его контракте с «Реалом» официальном стало известно 12 июля 2024 года. Сообщалось, что стороны заключили соглашение сроком на два года.

«Реал» в завершившемся сезоне Евролиги пробился в «Финал четырёх», где в решающем матче уступил греческому клубу «Панатинаикос» (80:95).

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