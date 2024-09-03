В «Миннесоте» раскрыли планы на Руди Гобера

Президент «Миннесоты Тимбервулвз» по баскетбольным операциям Тим Коннелли рассказал, что команда планирует сохранить в составе французского центрового Руди Гобера.

«Нам бы хотелось, чтобы Руди оставался в команде надолго. В идеале преемственность будет одной из наших сильных сторон в этом сезоне, и нам очень нравится наш костяк игроков. Травма Руди на Олимпиаде? Думаю, с ним всё в порядке. У него была травма пальца, но, как мне кажется, он готов играть», — сказал Коннелли в интервью KSTP.

В прошлом сезоне НБА Гобер в общей сложности принял участие в 91 матче, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 1,4 передачи. После окончания сезона в НБА принял участие в Олимпиаде-2024 в составе сборной Франции, завоевав серебряную медаль.

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