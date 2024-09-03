Жена Леброна Джеймса рассказала о своей зависимости

Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответила на вопрос по поводу своих зависимостей. По словам Саванны, она много времени тратит на просмотр ненужных видео в социальных сетях.

«Я трачу много времени на просмотр различных вещей. Просто узнаю много ненужной информации о множестве ненужных вещей. Так что я как бы попадаю в эти кроличьи норы. Смотрю видео с инопланетянами, с русалками», — сказала Саванна на канале Everybody's Crazy в YouTube.

Напомним, на минувшем драфте НБА сын Леброна и Саванны Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: