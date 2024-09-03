«Маккаби» подписал контракт на предсезонные матчи с игроком НБА

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив подписал с американским 27-летним защитником Коби Симмонсом на предсезонные игры с возможностью продления контракта на весь сезон, сообщает издание Basket News.

В 2017 году Симмонс выставил свою кандидатуру на драфт НБА, отказавшись от своих последних трёх лет обучения в колледже.

Симмонс делил игровое время между «Гриззлиз» и их новым клубом G-лиги, «Мемфис Хастл». Его дебют в НБА в составе «Гриззлиз» состоялся 29 ноября 2017 года в матче против «Сан-Антонио Спёрс», в котором они проиграли со счетом 95:104.

Всего он сыграл 32 игры (12 в старте) за «Гриззлис», набирая в среднем 6,1 очка, 2,1 передачи и 1,6 подбора за игру. Он реализовал все 25 штрафных бросков во время своего пребывания в клубе.

В прошлом сезоне Симмонс в основном играл за команду G-лиги «Торонто Рэпторс», набирая в среднем 15,3 очка, 5,6 результативных передач и 4,4 подбора за игру.