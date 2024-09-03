Трей Янг: Майкл Портер мог стать ещё одним Полом Джорджем

Разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг высказался в адрес лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера.

«Я был на той тренировке, когда он повредил спину. Мы виделись неделю назад, и мы до сих пор обсуждаем эту тему. Как мне кажется, он мог бы стать ещё одним Полом Джорджем, поскольку искусно играет в нападении.

Его игра очень плавная. В университете Майкл действительно был высококлассным защитником, но мог стать намного лучше в НБА без винтов и прочей ерунды в спине.

Это прискорбно. Его потенциал позволил бы ему стать реально высокоуровневым игроком. К счастью, его карьера и так стала успешной», — приводит слова Янга портал Clutch Points.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл принял участие в 81 игре. В среднем за встречу он набирал 16,7 очка, делал 7,0 подбора и отдавал 1,5 передачи.