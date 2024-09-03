Стефен Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам
Поделиться
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам. Дети пришли в восторг, когда Карри вынул её из кармана и показал им. Кроме того, он дал её подержать одному из фанатов.
В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции.
Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.
За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.
Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
Комментарии
- 3 сентября 2024
-
18:59
-
18:50
-
17:54
-
17:26
-
16:37
-
15:44
-
15:00
-
14:10
-
13:18
-
12:36
-
11:52
-
10:57
-
10:02
-
09:23
-
00:45
-
00:09
- 2 сентября 2024
-
23:14
-
23:12
-
22:12
-
21:41
-
20:41
-
19:41
-
19:34
-
18:43
-
18:21
-
18:00
-
17:40
-
16:57
-
16:16
-
15:39
-
15:01
-
14:09
-
13:06
-
12:17
-
11:25