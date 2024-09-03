Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» и национальной команды США Стефен Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам. Дети пришли в восторг, когда Карри вынул её из кармана и показал им. Кроме того, он дал её подержать одному из фанатов.

В финальном матче баскетбольного турнира, который проходил в рамках летних Олимпийских игр в Париже, сборная США обыграла национальную команду Франции.

Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.