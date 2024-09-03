«О Джордане вспоминают, если речь идёт о Джеймсе». Аренас — о сравнении Майкла и Леброна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас заявил, что легендарный баскетболист и шестикратный чемпион Майкл Джордан актуален сейчас только из-за Леброна Джеймса.

«Если убрать всех парней старше 60 лет, выступающих по телевидению, они никогда не вспомнят о Майкле Джордане, потому что сегодня он, как минимум, ненастоящий. Он, конечно, настоящий, как будто мы знаем, кто он, но люди вспоминают о нём, когда упоминается имя Леброна Джеймса. Это единственная причина, по которой Майкл Джордан актуален.

Они борются со статистикой. Почему никто не говорит о том, что Коби [Брайант] величайший? Потому что его уже превзошли. Нет смысла говорить о третьем номере, сейчас только номера один и два», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.

Ранее Аренас не согласился со словами Денниса Родмана, который сказал, что смог бы блокировать Леброна.