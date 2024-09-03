Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит: Кейтлин Кларк претендует на звание MVP лиги в этом сезоне

Стивен Эй Смит: Кейтлин Кларк претендует на звание MVP лиги в этом сезоне
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался в адрес разыгрывающего защитника «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Это не подлежит обсуждению. Понимаю, что Энджел Риз добилась выдающихся успехов, сделав 24 дабл-дабла подряд и тому подобное. Благодарю её за достижения, но она на втором месте. Новичком года станет Кейтлин Кларк. В принципе, Кейтлин претендует на звание MVP лиги в этом сезоне. Однако она его не удостоится, поскольку есть Энджел Риз. Важно сказать, что у неё есть шансы и она претендует на это звание», — сказал Стивен в эфире телеканала ESPN.

Ранее стало известно, что Кейтлин Кларк стала автором уникального достижения, которое не покорялось никому даже в НБА.

Материалы по теме
Кларк стала автором уникального достижения, которое не покорялось никому даже в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android