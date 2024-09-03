Стивен Эй Смит: Кейтлин Кларк претендует на звание MVP лиги в этом сезоне

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался в адрес разыгрывающего защитника «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк.

«Это не подлежит обсуждению. Понимаю, что Энджел Риз добилась выдающихся успехов, сделав 24 дабл-дабла подряд и тому подобное. Благодарю её за достижения, но она на втором месте. Новичком года станет Кейтлин Кларк. В принципе, Кейтлин претендует на звание MVP лиги в этом сезоне. Однако она его не удостоится, поскольку есть Энджел Риз. Важно сказать, что у неё есть шансы и она претендует на это звание», — сказал Стивен в эфире телеканала ESPN.

Ранее стало известно, что Кейтлин Кларк стала автором уникального достижения, которое не покорялось никому даже в НБА.