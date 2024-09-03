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Семикратный чемпион НБА предупредил «Лейкерс» из-за слухов об обмене Дончича

Семикратный чемпион НБА предупредил «Лейкерс» из-за слухов об обмене Дончича
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54-летний американский профессиональный баскетболист, работающий спортивным комментатором, Роберт Орри предупредил «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за слухов об обмене защитника «Маверикс» Луки Дончича.

«Руководству клуба нужно подумать об этом… Лука сейчас не лучший защитник. А защита — ключевая проблема «Лейкерс». Им нужны атлетичные парни, которые умеют играть в защите. Лука может играть с лучшими из защитников, но мы также знаем, что нужно вынимать пиво из его рук, потому что он не тот, кто остаётся в форме. Безусловно, Дончич [будет] хорош как шутер, но, вероятно, он не будет тем, что нужно «озёрникам», — приводит слова Орри издание Last Word On Sports.

Орри является одним из четырёх баскетболистов в истории НБА (Джон Салли, Леброн Джеймс, Дэнни Грин), которым удавалось выиграть чемпионский титул с тремя разными командами: два с «Хьюстон Рокетс», три с «Лос-Анджелес Лейкерс» и два – с «Сан-Антонио Спёрс».

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