Яннис Адетокунбо готов заплатить $ 1 млн за карточку с автографом Леброна, Карри и Дюранта

Лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо хочет получить коллекционную карточку с автографом лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, а также тяжёлого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта. Об этом сообщает аккаунт Break Comp Cards.

«Сколько бы она не стоила, я заплачу в два раза больше», — написал Яннис в комментариях к посту, в котором сообщалось о данной карточке.

Греческий баскетболист должен быть готов отдать за подобный экземпляр порядка $ 1 млн.

Фото: Аккаунт Break Comp Cards

Напомним, Леброн, Карри и Дюрант играли вместе в составе национальной команды США на летних Олимпийских играх в Париже. Американцы не уступили ни в одной встрече. В финальном матче сборная США одержала верх над представителями Франции со счётом 98:87.