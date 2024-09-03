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Четырёхкратный победитель НБА встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом на бейсболе

Четырёхкратный победитель НБА встретился с трёхкратным олимпийским чемпионом на бейсболе
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Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри встретился с трёхкратным обладателем олимпийской золотой медали Кармело Энтони на бейсбольном матче команд «Нью-Йорк Метс» и «Бостон Ред Сокс».

Фото: Из личного архива Стефена Карри

«У меня нет бейсбольной команды, поэтому я, по сути, свободный агент. Я и Сэт [Карри, старший брат Стефена] выбирали в детстве, за кого болеть. Я выбрал «Ред Сокс», когда мне было девять или 10, а он выбрал «Нью-Йорк Янкиз», и у нас всю жизнь продолжалось небольшое соперничество», — приводит слова Стефена издание Fadeaway World.

К несчастью для Карри, «Ред Сокс» не смогли одержать победу в матче с «Метс», которые обыграли их со счётом 4:1. Для бостонского клуба это четвёртое поражение в последних пяти играх, и их борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Что касается «Метс», то они выиграли пять раз подряд и улучшили свою серию в сезоне до 74 побед при 64 поражениях, и Энтони, уроженец Бруклина, был рад их победе.

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