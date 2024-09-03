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Брайс Джеймс назвал топ-5 величайших игроков НБА в истории

Брайс Джеймс назвал топ-5 величайших игроков НБА в истории
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Брайс Джеймс, младший cын известного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, назвал топ-5 величайших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в истории. Полный список приводит портал Fadeaway World.

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»);
2. Майкл Джордан («Чикаго Буллз»);
3. Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс»);
4. Рассел Уэстбрук («Денвер Наггетс»);
5. Кармело Энтони («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Напомним, с 21 ноября 2023 года 17-летний Брайс Джеймс перевёлся обратно в школьную команду Sierra Canyon, за которую выступает по сей день. Младший сын Леброна играет на позиции атакующего защитника.

Ранее Брайс Джеймс поделился ожиданиями от совместного выступления его отца и брата Бронни Джеймса.

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