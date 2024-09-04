Баскетболист «Пармы» Руженцев: НБА — это моя мечта

Форвард «Пармы» Самсон Руженцев рассказал об амбициях попасть в НБА. В минувшем сезоне 22-летний баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА. Этим летом он перешёл в «Парму» на правах аренды.

«Ты не знаешь, как сложится твоя карьера. Может быть, через пять лет я также буду играть в Единой лиге, может быть, за ЦСКА, может быть, за какой-то другой клуб, может быть, я буду играть в Европе…

НБА? Да, конечно, есть такие амбиции. В октябре мне исполнится 23 года, я не в том возрасте, чтобы закрывать глаза и забывать про свою мечту или цель, которую ставил в начале карьеры. Конечно, НБА — это мечта, лучшая лига мира», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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