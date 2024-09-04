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«Не такой, каким его ожидал». Руженцев оценил прошлый сезон в составе ЦСКА

«Не такой, каким его ожидал». Руженцев оценил прошлый сезон в составе ЦСКА
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Лёгкий форвард Самсон Руженцев высказался о минувшем сезоне в составе московского ЦСКА. В минувшем сезоне 22-летний баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе московского клуба. Этим летом он перешёл в «Парму» на правах аренды.

«Может быть, не таким, каким я его ожидал, но в целом… я стал чемпионом, чего у меня не получилось сделать в первый год. Я очень многому научился за этот сезон, вынес уроки, проанализировал ошибки, которые я допустил по ходу чемпионата, чтобы в подобной ситуации этого больше не произошло. В целом для меня это был хороший опыт. У меня был довольно успешный первый сезон, особенно концовка, плей-офф.

Мне доверяли, я играл хорошо. И как бы ожидал, что второй сезон будут ещё больше доверять, буду ещё больше играть. Получилось так, как получилось. В начале второго сезона, например, у меня была такая роль довольно большая. Может быть, первый месяц-полтора я играл прилично, а потом как-то роль и время стали уменьшаться», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Самсоном Руженцевым на «Чемпионате».
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