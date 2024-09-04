Самсон Руженцев назвал команды, в которые мог перейти из ЦСКА этим летом

Лёгкий форвард Самсон Руженцев «Пармы» ответил на вопрос, в какой команде он мог ещё оказаться в это межсезонье. В минувшем сезоне 22-летний баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА.

«У меня было несколько вариантов этим летом. Мы с ЦСКА обсудили следующий сезон и пришли к выводу, что лучше мне уйти в аренду на год. Было несколько вариантов: «Автодор», «Самара» и «Парма». Все — аренды на год.

Я со всеми командами пообщался, с тренерами. Сам принимал решение, но, конечно, посоветовался и с ЦСКА, и с агентом, и решили, что «Парма» будет для меня лучшим вариантом», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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