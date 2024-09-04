«Это влияло на мой выбор». Руженцев объяснил решение перейти в «Парму» из ЦСКА

Лёгкий форвард Самсон Руженцев ответил на вопрос, почему решил перейти из ЦСКА в «Парму». Он проведёт в пермской команде один сезон в аренде. В минувшем сезоне 22-летний баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА.

«Я симпатизировал «Парме» ещё до того, как перейти в команду. Обсуждали с тренером роль в «Парме»? Она будет более значимой, чем была в ЦСКА? Да, конечно. Это и влияло на моё решение при выборе команды. Мы обсуждали роль.

Евгений Юрьевич хочет, чтобы у меня была серьёзная роль, чтобы я больше брал на себя, чтобы больше играл с мячом, чтобы раскрылся по-новому в этой команде, чтобы мог сделать шаг вперёд по сравнению с предыдущими сезонами», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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