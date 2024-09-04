Руженцев назвал сроки своего восстановления после перелома в матче со сборной России

Лёгкий форвард «Пармы» Самсон Руженцев рассказал о сроках восстановления после травмы, которую получил в матче со сборной России в рамках Кубка Дружбы, который прошёл в конце августа в Перми.

«Мне сказали, что восстановление будет пять-шесть недель. Конечно, будет зависеть от того, как всё будет заживать. Обидно, конечно, что это произошло, потому что набрал очень хорошую форму за тренировочный сбор, который у нас был.

И только начал играть, по сути, и сразу это произошло. Но из позитивного могу отметить то, что хорошо, что это произошло сейчас, а не в декабре-январе, потому что это было бы гораздо печальнее. Сейчас до начала сезона ещё практически месяц, а у меня восстановление займёт примерно полтора месяца.

От сезона практически ничего не пропущу и смогу быстро вернуться в строй и снова влиться в команду. Сохраняю позитивный настрой и готов сделать всё, чтобы вернуться быстрее», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

В минувшем сезоне 22-летний баскетболист стал чемпионом Единой лиги ВТБ в составе московского ЦСКА. Этим летом он перешёл в «Парму» на правах аренды.

Читайте интервью Самсона Руженцева на «Чемпионате».