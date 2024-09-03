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Источник: «Лейкерс» могут заполучить центрового во время дедлайна обменов

Источник: «Лейкерс» могут заполучить центрового во время дедлайна обменов
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему проявляют интерес к литовскому центрового клуба «Вашингтон Уизардс» Йонасу Валанчюнасу, сообщает инсайдер Йован Буха.

«Лейкерс» уже проявляли некоторый интерес к Валанчюнасу, но он не был главным приоритетом для команды. Вместо этого другие игроки, такие как Уэнделл Картер, стали более заметными вариантами для «Лейкерс». Такое смещение фокуса указывает на то, что Валанчюнас, хотя и находился в поле зрения, был в тени других потенциальных приобретений. Но всё равно остаются шансы, что «озёрники» вернутся к Йонасу в списке Леброна во время дедлайна", — приводит слова Бухи издание Basket News.

Ранее Валанчюнас подписал трёхлетний контракт на сумму $ 30 млн. с «Вашингтон Уизардс».В прошлом сезоне Йонас набирал в среднем за матч 12,2 очка, 8,8 подбора и 2,1 передачи за «Нью-Орлеан Пеликанс».

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