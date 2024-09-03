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Пол Джордж рассказал, какой совет ему дал Коби Брайант, когда он сломал ногу на ЧМ-2014

Пол Джордж рассказал, какой совет ему дал Коби Брайант, когда он сломал ногу на ЧМ-2014
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж рассказал, какой совет ему дал легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант в тот момент, когда он сломал правую ногу на чемпионате мира в 2014 году.

«Коби продемонстрировал свою поддержку. Он сказал: «Если тебе что-то понадобится, то знай — я рядом. И ты ведь понимаешь, что тебе предстоит тяжёлая работа? Никто не хочет проходить через реабилитацию». До этого я травмировал лодыжку в колледже. Однако тогда всё обошлось без медицинского вмешательства. Так что эта травма стала первой, которая потребовала операции.

Коби продолжил: «Работа будет утомительной и нудной. У тебя не будет желания этим заниматься. Мой тебе совет — подходи к этому процессу как к тренировке на площадке. Ты находишь удовольствие, тренируясь на площадке. Значит, найди наслаждение и в этом процессе. Это единственный способ пройти через это».

Этот совет действительно помог мне, поскольку у меня появилось понимание, что процесс реабилитации будет изнурительным. Если бы Коби не сказал мне этого, то мои мысли были бы совершенно иными. Я бы не полностью посвятил себя этому процессу», — приводит слова Джорджа портал Fadeaway World.

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