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Двукратный чемпион НБА хочет спасти своё наследие из-за роли в «Последнем танце»

Двукратный чемпион НБА хочет спасти своё наследие из-за роли в «Последнем танце»
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63-летний член Зала славы баскетбола Айзея Томас стремится вернуть свою историю, анонсировав документальный фильм про себя из-за того, что в сериале «Последний танец» Томас был выставлен в не лучшем свете из-за плохих отношений с Майклом Джорданом.

«Я расскажу всю правду об этом в своём документальном фильме, время действительно наступает интересное», — приводит слова Томаса издание Fadeaway World.

Томас считает, что документальный фильм про «Чикаго Буллз» и Джордана «Последний танец» вновь разжёг старую напряжённость между легендарными игроками и не отразил должным образом вклад Айзеи в игру или контекст его действий во время игровой карьеры. Томаса также задело предположение, что его исключили из команды мечты 1992 года, потому что никто, включая Джордана, не хотел с ним играть.

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