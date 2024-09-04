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Стефен Карри ответил, заинтересован ли он в том, чтобы стать владельцем клуба НБА

Стефен Карри ответил, заинтересован ли он в том, чтобы стать владельцем клуба НБА
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил, заинтересован ли он в том, чтобы стать владельцем какого-либо клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это определённо обсуждается. Я считаю, что мог бы проделать хорошую работу, помогая поддерживать величие НБА. У меня есть понимание, что требуется для управления чемпионским клубом», — приводит слова Карри портал Yardbarker.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Стефен Карри принял участие в 75 играх. В среднем за встречу он набирал 26,4 очка, делал 4,5 подбора, а также отдавал 5,1 передачи. Также на летних Олимпийских играх в Париже Стефен Карри завоевал золото в составе сборной США.

Ранее Стефен Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам.

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