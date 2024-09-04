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Стало известно наказание, которое получил чемпион НБА Рондо по делу о хранении оружия

Стало известно наказание, которое получил чемпион НБА Рондо по делу о хранении оружия
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэджон Рондо избежал тюремного заключения благодаря сделке со следствием, в результате которой он признал свою вину. Об этом информирует WDRB.

Бывшего игрока НБА обвиняли в незаконном хранении огнестрельного оружия. Благодаря признанию вины обвинения в хранении марихуаны и принадлежностей для наркотиков с Рондо были сняты.

Его приговорили к 180 дням тюремного заключения с отсрочкой исполнения. Кроме того, сообщается, что Рэджону назначили испытательный срок на 180 дней.

Рондо выступал в НБА с 2006 по 2022 год. Он стал чемпионом лиги в составе «Бостон Селтикс» в 2008 году. Второй титул он выиграл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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