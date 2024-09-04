«Кого-то нужно выкинуть». Аренас назвал топ-5 игроков всех времён, а потом добавил Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас ответил на вопрос по поводу пяти лучших баскетболистов всех времён. По словам Аренаса, после выступления разыгрывающего Стефена Карри на Олимпийских играх 2024 года в Париже он находится в затруднительном положении и склоняется к тому, чтобы добавить нынешнего игрока «Голден Стэйт Уорриорз» в свой изначальный топ-5.

«В моей пятёрке лучших шесть человек. Моя первоначальная пятёрка выглядела следующим образом: Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант, Шакил О’Нил и Мэджик Джонсон. Но затем я включил в неё Стефена Карри. Не знаю, кого из неё выкинуть. Так что вам придётся дать мне немного времени. Но сейчас у меня в топ-5 шесть человек. Прошедшая Олимпиада повлияла на мой выбор», – сказал Аренас в своём подкасте.

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