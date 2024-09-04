Назван звёздный игрок, которого Карри пытался переманить в «Голден Стэйт Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри пытался переманить лёгкого форварда Пола Джорджа в команду, но руководство «воинов» и «Лос-Анджелес Клипперс», за который выступал Джордж, не смогли договориться относительно условий сделки. Об этом рассказал обозреватель The Athletic Маркус Томпсон. В итоге Джордж стал игроком «Филадельфии Сиксерс».

Ранее сам Джордж заявлял, что был готов присоединиться к «Голден Стэйт».

В завершившемся сезоне НБА Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. С «Филадельфией» Пол в межсезонье-2024 подписал четырёхлетний контракт, по которому, как сообщалось, сможет заработать $ 212 млн.

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