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Стефен Карри назвал свой матч, последние три минуты которого пересматривает до сих пор

Стефен Карри назвал свой матч, последние три минуты которого пересматривает до сих пор
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США.

«Серия из семи игр… у нас был долгий процесс подготовки. Последние три минуты матча со сборной Франции были просто невероятными, и всё это до сих пор не укладывается в моей голове. Мы выиграли золото, мы ожидали этого и знали, что будет непросто. Я до сих пор пересматриваю некоторые моменты последних трёх минут», — сказал Карри в эфире CNBC.

Вместе со сборной США Карри стал золотым медалистом Олимпийских игр в Париже. В финальном матче американская сборная победила национальную команду Франции.

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