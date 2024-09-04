Грег Оден высказался о том, что делали Леброн и Дуэйн Уэйд в «Майами»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) первый пик драфта 2007 года Грег Оден вспомнил о своём выступлении за «Майами Хит» в сезоне-2013/2014, где он играл вместе с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом.

«Находясь в этой команде, я увидел баскетбол другого уровня. Я видел, на что способны Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд. Повторить то же самое сейчас не осмелились бы даже 13-летние подростки», — сказал Оден в эфире The OGs Show.

Леброн является четырёхкратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал с «Майами Хит» и ещё по одному – с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелесом».

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