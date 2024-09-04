«Я вас всех раскусил». Тиг вспомнил, как Леброн помог победить его команду в плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг вспомнил плей-офф 2015 года, когда «Атланта Хоукс», за которую он тогда выступал, в финале Восточной конференции НБА встречалась с клубом «Кливленд Кавальерс», который представлял Леброн Джеймс. «Атланта» тогда проиграла серию со счётом 0-4.

«Клянусь богом, это случилось на Матче всех звёзд. Мы обыграли их «Кавальерс» в регулярном чемпионате. Мы побеждали их с разницей в 25 очков в каждой игре.

И вот тогда на Матче всех звёзд он подошёл ко мне и сказал: «Я вас всех раскусил». Во время игр я действительно не мог его опекать. Он действительно всё понял», — сказал Тиг на канале Club 520 Podcast в YouTube.

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