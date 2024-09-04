Экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс объявил о завершении карьеры

Четырёхкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост американский центровой разместил на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня я официально объявляю о завершении профессиональной карьеры. Это было удивительное путешествие», — написал Хайнс.

За время профессиональной карьеры Кайл выступал за такие команды, как «Вероли», «Бамберг», «Олимпиакос», ЦСКА и «Милан». Вместе с армейцами шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. За время в составе московской команды американец стал одним из лидеров — как на площадке, так и в раздевалке.

С сезона-2018/2019 Кайл был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА центровой признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). В настоящий момент ему 38 лет.

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