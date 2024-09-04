Эксперт объяснил, почему Джимми Батлер в новом сезоне НБА будет крайне мотивирован

Аналитик НБА Брайан Уиндхорст поделился мыслями о лёгком форварде «Майами Хит» Джимми Батлере, высказав мнение, что баскетболист будет крайне мотивированным в новом сезоне НБА.

«Джимми Батлер ещё один игрок, у которого будет последний год контракта. Похоже, у него были какие-то переговоры с «Хит» насчёт продления соглашения.

Так что Джимми, как мне кажется, очень мотивирован на то, чтобы провести успешный год. Ему 35. Последние два года «Хит» заканчивали регулярку на восьмом месте, и два года у них было много травм.

Для Джимми это благодатная почва для того, чтобы провести успешный год и попытаться получить последний крупный контракт с «Майами», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

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