Игрок НБА Джордан Кларксон поздравил Фрэнсиса Тиафо с выходом в полуфинал US Open — 2024

Американский атакующий защитник «Юты Джаз» Джордан Кларксон поздравил своего соотечественника теннисиста Фрэнсиса Тиафо с выходом в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинальном матче Тиафо победил девятую ракетку рейтинга ATP представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина). После матча Тиафо подошёл к Кларксону. Спортсмены обнялись и тепло пообщались.

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Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл представителя Российской Федерации Даниила Медведева.

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