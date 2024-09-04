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ЦСКА отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру

ЦСКА отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру
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Московский ЦСКА прокомментировал решение американского центрового Кайла Хайнса завершить карьеру. Игрок выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год.

«Кайл, спасибо за невероятную карьеру, характер и лидерские качества! От клуба и всех болельщиков красно-синих желаем тебе удачи и успехов на новом этапе жизни!» — говорится в сообщении ЦСКА, размещённом на странице команды в социальных сетях.

Вместе с армейцами Хайнс шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА Кайл признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.

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