ЦСКА отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру

Московский ЦСКА прокомментировал решение американского центрового Кайла Хайнса завершить карьеру. Игрок выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год.

«Кайл, спасибо за невероятную карьеру, характер и лидерские качества! От клуба и всех болельщиков красно-синих желаем тебе удачи и успехов на новом этапе жизни!» — говорится в сообщении ЦСКА, размещённом на странице команды в социальных сетях.

Вместе с армейцами Хайнс шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА Кайл признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.

Материалы по теме Экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс объявил о завершении карьеры

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: