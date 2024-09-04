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«Мало кто этого ожидал». Руженцев назвал команду ЕЛ, которая всех удивила в прошлом сезоне

«Мало кто этого ожидал». Руженцев назвал команду ЕЛ, которая всех удивила в прошлом сезоне
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Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который предстоящий сезон Единой лиги ВТБ проведёт в аренде в «Парме», поделился мыслями о выступлении пермской команды в прошлом сезоне.

«Я симпатизировал «Парме» ещё до того, как перейти в команду. Смотрел много их матчей в прошлом сезоне. Отдельно смотрели её после поражений. Очень интересная команда, классные легионеры. Тот же Би Джей Джонсон перешёл в «Локомотив», кто-то оказался в Китае. Все у них раскрылись в прошлом сезоне. Команда всех удивила, в том числе и меня, забравшись на пятое место. Мало кто этого ожидал в самом начале», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Самсоном Руженцевым на «Чемпионате».
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