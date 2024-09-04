«Он делал то, что не обязан». Руженцев высказался об экс-тренере ЦСКА Райковиче

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который предстоящий сезон Единой лиги ВТБ проведёт в аренде в «Парме» поделился мнением о работе с Эмилом Райковичем. Северомакедонский специалист начал сезон в качестве главного тренера армейцев, но был отправлен в отставку после регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Его сменил Андреас Пистиолис.

«Как мне работалось с Эмилом? На самом деле мне с ним довольно хорошо работалось, он запомнился тем, что доверял мне. Даже в мой первый год он делал то, что не обязан был делать: молодой игрок среди уже опытных баскетболистов, которые много лет играют в Единой лиге, в этой команде. Но он всё равно давал мне шансы довольно стабильно, я благодарен ему за это», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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