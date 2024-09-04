Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он делал то, что не обязан». Руженцев высказался об экс-тренере ЦСКА Райковиче

«Он делал то, что не обязан». Руженцев высказался об экс-тренере ЦСКА Райковиче
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который предстоящий сезон Единой лиги ВТБ проведёт в аренде в «Парме» поделился мнением о работе с Эмилом Райковичем. Северомакедонский специалист начал сезон в качестве главного тренера армейцев, но был отправлен в отставку после регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Его сменил Андреас Пистиолис.

«Как мне работалось с Эмилом? На самом деле мне с ним довольно хорошо работалось, он запомнился тем, что доверял мне. Даже в мой первый год он делал то, что не обязан был делать: молодой игрок среди уже опытных баскетболистов, которые много лет играют в Единой лиге, в этой команде. Но он всё равно давал мне шансы довольно стабильно, я благодарен ему за это», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с Самсоном Руженцевым на «Чемпионате».
Материалы по теме
«НБА — это мечта, лучшая лига мира». Интервью с российским форвардом, поигравшим в США
Эксклюзив
«НБА — это мечта, лучшая лига мира». Интервью с российским форвардом, поигравшим в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android