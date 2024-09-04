Хоккеист Александр Радулов назвал величайшего баскетболиста в истории

Знаменитый российский хоккеист нападающий «Локомотива» Александр Радулов ответил на вопрос по поводу лучшего баскетболиста в истории. По мнению Радулова, им является легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан.

«Является ли Виктор Вембаньяма лучшим игроком? Майкл Джордан. Лучший на все времена. Молодой француз — тоже крутой, что тут говорить. Тот же [Никола] Йокич в порядке, Леброн Джеймс. Все, кто играет в НБА на больших ролях, достойны нашего внимания», — приводит слова Радулова «Матч ТВ».

Джордан признаётся как один из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Майкл является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Джордан исполнил зажигательный танец с женой во Франции: