Руженцев раскрыл реакцию игроков ЦСКА на смену Райковича на Пистиолиса

Лёгкий форвард ЦСКА Самсон Руженцев, который предстоящий сезон Единой лиги ВТБ проведёт в аренде в «Парме», вспомнил, как игроки красно-синих отреагировали на смену главного тренера в прошлом сезоне. ЦСКА начинал сезон с Эмилом Райковичем, который был отправлен в отставку после регулярного чемпионата. Ему на смену пришёл Андреас Пистиолис.

«Игроки отреагировали достаточно позитивно, потому что у нас был непростой период, было много поражений. Мы дважды проиграли «Енисею» на втором этапе и на них же попадали в первом раунде плей-офф. Решение о смене тренера за неделю до старта плей-офф, конечно, удивило, но оно было сильным и смелым. Практически никто так не делает, однако в какой-то степени игроки были рады, что была предпринята попытка изменить ситуацию. И, собственно, это сработало», — сказал Руженцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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