Найджел Хэйс-Дэвис рассказал, какую помощь ему оказал Стефен Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер турецкого «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис поделился, как во время нахождения со сборной США разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри помог ему.

«В последний день моего пребывания с командой в Лондоне я сидел со Стефом около полутора или двух часов после игры с Германией, кажется. Он был очень добр и щедр, посидел со мной, и я задавал все вопросы, которые только мог придумать. А Стефен всё выписал для меня. Это сохранено у меня в блокноте. Сейчас это одно из моих самых главных сокровищ. Мне очень повезло получить часть этой информации, потому что там есть очень ценные ремарки от мистера Стефена Карри», — приводит слова Хэйс-Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, в финале баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр — 2024 сборная США встречалась с национальной командой Франции. Американцы победили со счётом 98:87.