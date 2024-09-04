Семикратный чемпион НБА — о резонансных словах Эдвардса: он отвесил игрокам пощёчину

54-летний американский профессиональный баскетболист, работающий спортивным комментатором, Роберт Орри отреагировал на слова разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о том, что в прошлую эпоху только легендарный Майкл Джордан обладал навыками.

«На мой взгляд, он просто, Эдвардс просто пытался развлечься, потому что мы, если подумать, то он только что дал пощёчину Винсу Картеру, Карлу Мэлоуну, Чарльзу Баркли, Шону Кемпу… Это лишь некоторые из парней, о которых я могу сказать сразу… Потом он сказал: «Я не смотрел в то время матчи». Мэджик Джонсон не был в Лиге, когда ты родился, Джордан был вне Лиги, когда ты родился, так почему ты вообще комментируешь уровень игры в ту эпоху, а не говоришь сразу, что не видел матчи? Так что я просто смеюсь с его слов.

Когда дело доходит до определённых вещей, Эдвардс приносит спокойствие и облегчение, выдавая такие анекдоты, потому что после того сумасшедшего дерьма, которое он сказал, он поставил себя в такое положение, как будто он собирается стать главным игроком сборной США. Как вы думаете, сможете ли вы стать незаменимым парнем с Леброном, КейДи [Кевином Дюрантом] и особенно со Стефом [Карри]?" — приводит слова Орри издание Hoopshype.

Ранее игрок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж прокомментировал слова Эдвардса.