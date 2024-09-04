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«Локомотив-Кубань» проиграл «Уралмашу» на предсезонном турнире в Турции

4 сентября в Турции прошла товарищеская встреча между командами Единой лиги ВТБ — «Локомотив-Кубанью» и «Уралмашем» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Победу со счётом 82:70 (15:13; 32:26; 21:12; 14:19) одержал уральский клуб.

У «Уралмаша» 48% реализации бросков с игры, у «Локомотива» — 36%. 33% трёхочковых бросков реализовали баскетболисты краснодарской команды, 17% — представители «Уралмаша».

Лучшими в составе «Локомотива» стали: Андрей Мартюк (13 очков, пять подборов, две передачи, один перехват, один подбор), Би Джей Джонсон (10 очков, три подбора) и Михаил Ведищев (10 очков, две передачи и один перехват).

Следующие две игры в Турции «Локомотив-Кубань» проведёт с турецкими командами «Тюрк Телеком» и «Тофаш».

«Уралмаш» 3 сентября обыграл «Тюрк Телеком» со счётом 76:72. Лучшим в составе российской команды стал Октавиус Эллис, набравший 19 очков.

Трансляции товарищеских игр в Турции показывает Okko Спорт.