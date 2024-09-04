Вембаньяма рассматривается возможным победителем престижной награды НБА в следующем сезоне

20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборную Франции, Виктор Вембаньяма рассматривается букмекерами как лидер в номинации «Самый прогрессирующий игрок» в сезоне-2024/2025.
Букмекерские котировки (каждые +100 = коэффициенту 2.00):
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»): +750;
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»): +950;
Жонатан Куминга («Голден Стэйт Уорриорз»): +1000;
Джош Гидди («Чикаго Буллз»): +1200;
Джален Джонсон («Атланта Хоукс»): +1500;
Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»): +2000;
Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»): +2000;
Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити»): +2200.
Ранее Вембаньяма вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в Париже, уступив национальной команде США в финале со счётом 87:98.