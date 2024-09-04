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Вембаньяма рассматривается возможным победителем престижной награды НБА в следующем сезоне

Вембаньяма рассматривается возможным победителем престижной награды НБА в следующем сезоне
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20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборную Франции, Виктор Вембаньяма рассматривается букмекерами как лидер в номинации «Самый прогрессирующий игрок» в сезоне-2024/2025.

Букмекерские котировки (каждые +100 = коэффициенту 2.00):

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»): +750;
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»): +950;
Жонатан Куминга («Голден Стэйт Уорриорз»): +1000;
Джош Гидди («Чикаго Буллз»): +1200;
Джален Джонсон («Атланта Хоукс»): +1500;
Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»): +2000;
Скотти Барнс («Торонто Рэпторс»): +2000;
Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити»): +2200.

Ранее Вембаньяма вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в Париже, уступив национальной команде США в финале со счётом 87:98.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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