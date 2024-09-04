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Леброн Джеймс отреагировал на статистику проведённых игр с 50 очками

Леброн Джеймс отреагировал на статистику проведённых игр с 50 очками
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на статистику, опубликованную Bleacher Report в социальной сети Х (ранее Twitter). В посте сообщается, что у Леброна за карьеру в НБА было больше игр с 50 очками (14), чем игр с однозначным числом очков (8).

Леброн Джеймс сделал репост статистики и добавил множество смеющихся эмоджи.

Фото: скрин поста на странице Леброна Джеймса в социальной сети

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 матчах. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

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