Леброн Джеймс отреагировал на статистику проведённых игр с 50 очками

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на статистику, опубликованную Bleacher Report в социальной сети Х (ранее Twitter). В посте сообщается, что у Леброна за карьеру в НБА было больше игр с 50 очками (14), чем игр с однозначным числом очков (8).

Леброн Джеймс сделал репост статистики и добавил множество смеющихся эмоджи.

Фото: скрин поста на странице Леброна Джеймса в социальной сети

Напомним, Джеймс принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной США. Американцы выиграли золото, одолев французов в финале, а Леброн был признан самым ценным игроком турнира.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 72 матчах. В среднем за игру он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, отдавал 8,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.