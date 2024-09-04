Инсайдер: «Лейкерс» потратят год впустую, если никого не приобретут до старта сезона

Известный инсайдер клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Йован Буха заявил, что клуб потратит сезон-2024/2025 впустую, если не приобретёт новых игроков до начала сезона.

«Я бы сказал, что если «Лейкерс» не совершат обмен, то, на мой взгляд, сезон будет потрачен впустую. Просто потому, что, на мой взгляд, в нынешнем виде они являются законными претендентами на чемпионство с таким составом. Так что, если они не пойдут на это и не обменяют хотя бы один из пиков, для меня это будет потерянный сезон, потому что при всей силе «Лейкерс» им нужна новая кровь», — приводит слова Бухи издание Fadeaway World.

Ранее инсайдер сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут попытаться заполучить центрового во время дедлайна обменов.