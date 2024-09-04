Разыгрывающий «Сакраменто» получит именную модель кроссовок от бренда Карри

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, ДеАарон Фокс получит именную модель кроссовок Curry Brand под названием Curry Fox 1.

Фокс в октябре 2023 присоединился к Curry Brand (субренд фирмы Under Armor) в качестве первого баскетболиста после самого Стефена Карри. Официально было объявлено, что первая обувь Фокса под брендом Карри выйдет в 2024 году.

По словам старшего дизайнера модели Эда Уоллеса: «Curry Fox 1 будет низкой моделью с ремешком. Сам силуэт будет своими очертаниями напоминать беговой, отсылая на скорость Фокса и способность максимально быстро добегать от кольца до кольца».

На следующей неделе Cyrry Brand отправится в тур по Китаю, где по предположениям Sneakernews, модель ДеАарона впервые покажут поклонникам.