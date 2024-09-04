Штат Нью-Джерси хочет переманить к себе команду НБА

Американский штат Нью-Джерси хочет переманить к себе клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», сообщает издание Clutch Points.

«Возможные слухи о переезде „Филадельфии“ в Нью-Джерси связаны с тем, что „Сиксерс“ всё ещё не получили разрешение от города Филадельфия на строительство собственной арены «76 Place at Market East», проект которой обсуждался в последние годы. На фоне проблем с оформлением бумаг и получения разрешения от властей города, штат Нью-Джерси проявляет активный интерес к переезду клуба и предлагает освободить территорию в близи реки Делавэр.

Штаб-квартира и тренировочная база «Сиксерс» расположены в Камдене (Филадельфия), а группа владельцев команды также владеет командой НХЛ «Нью-Джерси Девилз», которая играет в Ньюарке. Слухи о том, что «Сиксерс» заинтересованы в переезде через реку Делавэр, некоторое время циркулировали, учитывая очевидные связи между командой и штатом Гарден", — приводит слова журналиста Тома Бержерона издание Clutch Points.