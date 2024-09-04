Патрик Беверли: теперь я понимаю, что ощущает Леброн Джеймс

Новоиспечённый разыгрывающий «Хапоэля» Патрик Беверли рассказал, что он теперь понимает, что испытывает звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Я знаю, как Леброн себя ощущает. Я ухожу с игры, а соперники просят меня сфотографироваться. Тренеры противников и их болельщики, которые меня освистывали, хотят сделать фото. И так в каждой стране, куда мы приезжаем. Был товарищеский матч в Белграде, и я думаю, что сфотографировался около 50 раз. То, что я делаю, ценится. Теперь я понимаю, что ощущает Леброн, серьёзно», — сказал Беверли в подкасте The Pat Bev Podcast.

Бо́льшую часть своей карьеры Патрик Беверли провёл в НБА. Он был выбран во втором раунде под общим 42-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сразу же был обменен ими в «Майами Хит» за право выбора во втором раунде драфта НБА 2011 года и денежную компенсацию.