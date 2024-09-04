Баркли раскритиковал СМИ и игроков WNBA за негативные слухи про новичка-2024

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли раскритиковал игроков женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и средства массовой информации за разжигание негативных историй о новичке команды «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк.

«Эти дамы-игроки — а я на правах настоящего фаната WNBA говорю — не смогли бы испортить всю историю с Кейтлин Кларк, даже если бы попытались. Люди, к сожалению, верят тому, что говорят по телевидению. Только поэтому вы можете не нравиться людям как личность.

Эта девчонка [Кейтлин] невероятная. Количество внимания, взглядов, которые она приковывает, зашкваливает. И ты видишь, как у её соперниц просто брызжет ревность и ненависть. Я вижу это и не понимаю, что, блин, с ними происходит. И что мне нравится в Кларк, так это то, что она никогда не говорит ни слова, а продолжает брать мяч и совершать важнейшие броски», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.

Кларк — американская баскетболистка, защитник. Была выбрана под общим первым номером в драфте WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». Является двукратной чемпионкой мира среди девушек и претендует на звание «Новичок года».