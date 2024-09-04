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Член Зала Славы баскетбола сравнил Кейтлин Кларк с Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом

Член Зала Славы баскетбола сравнил Кейтлин Кларк с Майклом Джорданом и Тайгером Вудсом
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66-летняя американская баскетболистка, баскетбольный тренер и спортивный комментатор Нэнси Либерман сравнила новичка 2024 года женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк с легендарным шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом и легендарным гольфистом Тайгером Вудсом, порассуждав об их вкладе в развитие спорта.

«Как игрок игроку, я просто хочу сказать спасибо Кейтлин за то, что она просто подняла уровень нашей игры и, конечно, интерес к ней. Вы и так знаете много замечательных игроков, но то, что она делает для всей лиги…

Кейтлин делает всех этих женщин мультимиллионерами, как это сделал Тайгер [Вудс], как Майкл Джордан, и мы не должны ненавидеть её, мы должны прославлять", — приводит издание Либерман Fadeaway World.

Ранее Чарльз Баркли раскритиковал игроков женской WNBA и СМИ за разжигание негативных историй о Кейтлин Кларк.

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