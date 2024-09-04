Пол Джордж рассказал, какой способ использовал в детстве, чтобы попасть в НБА

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс», Пол Джордж во время подкаста на YouTube вместе со своим отцом рассказал, что купил и использовал святую воду для попадания в НБА.

«Мне было, наверное, лет 15-16, и в рекламном ролике люди ощущали святой дух после взаимодействия со святой водой, которую можно было заказать по номеру в этой рекламе. Я увидел это и подумал: «Ну ладно, это того стоит». Я позвонил и был уверен, что всё это было бесплатно… Две недели спустя мне прислали этот образец святой воды.

Помню, я помолился, окропил себя святой водой. Я подумал: «Это не самое худшее, что могло бы случиться». Что ж, сейчас можно с уверенностью сказать, этот метод сработал», — сказал Джордж.

Пол Джордж был выбран под десятым номером на драфте НБА 2010 года командой «Индиана Пэйсерс».

Ранее Джордж Джордж рассказал, какой совет ему дал легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант в тот момент, когда он сломал правую ногу.