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Ведищев выразил недовольство игроками «Локомотива»

Ведищев выразил недовольство игроками «Локомотива»
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Президент и главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев выразил недовольство своими игроками после поражения в товарищеской встрече между краснодарским клубом и «Уралмашем» в Турции.

«Сейчас наша команда играет на фоне нагрузок, но это не оправдание плохим действиям на площадке. Сегодня мы не останавливали фолами быстрые атаки соперников, играли без нужного желания и агрессии в нападении. Проще говоря — действовали без энергии.

Честно сказать, я недоволен в первую очередь отношением игроков к делу. Будем смотреть видео, анализировать причины», — написал Ведищев у себя в телеграм-канале.

4 сентября в Турции прошла товарищеская встреча между командами Единой лиги ВТБ — «Локомотив-Кубанью» и «Уралмашем» в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Победу со счётом 82:70 (15:13; 32:26; 21:12; 14:19) одержал уральский клуб.

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